Диетолог рассказал, в какое время дня лучше не пить кофе Диетолог Арзамасцев посоветовал не пить кофе на ночь

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Кофе лучше не пить во второй половине суток, так как кофеин тонизирует и человек может не уснуть, если выпьет этот напиток перед сном, заявил диетолог Евгений Арзамасцев. При этом он уточнил: потребление кофе на ночь может привести к тому, что часть сна будет проходить в поверхностном ритме и человек проснется уставшим, пишет «Москва 24».

Здесь все зависит от степени усвоения и переработки кофеина. У кого-то кофеин перерабатывается быстро, у кого-то — медленно. Но вообще если давать рекомендацию, то не стоит употреблять кофе во второй половине дня, — подчеркнул Арзамасцев.

По его мнению, россиянам следует пить кофе утром, чтобы взбодриться перед началом рабочего дня. Однако, заметил диетолог, делать это следует исключительно после еды, так как в таком случае этот напиток может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта. В особую группу риска Арзамасцев выделил пациентов с гастритом и язвой. По мнению диетолога, суточная норма употребления кофе составляет всего одну чашку.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что в жару лучше отказаться от газированных напитков, соков, алкоголя, кофе и ледяной воды. В газировке и соках слишком много сахара, они не утолят жажду, а кофе может повысить артериальное давление и нарушить сердечный ритм, объяснила она. Важно, что холодный кофе тоже сохраняет эти свойства.