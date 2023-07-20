Диетолог рассказал, в каких случаях соль приносит пользу Диетолог Арзамасцев: соль полезна для защиты организма от обезвоживания

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Поваренная соль, или хлорид натрия, полезна при потере организмом жидкости, например, при жаркой погоде или во время интенсивных спортивных тренировок, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он напомнил, что натрий является природным электролитом, позволяющим поддержать сердечно-сосудистую систему с точки зрения водного баланса.

«Когда человек активно тренируется, либо стоит сильная жара на улице, он теряет достаточно много жидкости, и натрий из организма тоже очень быстро уходит. В этом случае нарушение стабильности уровня воды, электролитов может привести к проблемам в работе сердца и в целом нехорошему самочувствию. Поэтому здесь умеренное потребление соли может быть полезно», — пояснил доктор.

При этом он призвал не забывать, что в избыточном количестве соль наносит здоровью вред, так что злоупотреблять ею не стоит.

Ранее хирург Александр Умнов посоветовал нормировать употребление молока, особенно во взрослом возрасте. Врач предупредил, что если пить больше двух стаканов молока в день, можно навредить здоровью, так как с возрастом человек теряет способность усваивать лактозу, и в результате избыточное употребление молока приводит к вздутию живота, диарее, болям в животе и рвоте.