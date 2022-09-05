Диетолог рассказал, сколько раз в день нужно есть пожилым Диетолог Тутельян: пожилым лучше есть небольшими порциями от трех до пяти раз в день

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Пожилым людям лучше есть небольшими порциями от трех до пяти раз в день, рассказал в беседе с «Москвой 24» диетолог Виктор Тутельян. По его словам, соблюдение этого правила поможет избежать недоедания и переедания, которые могут быть вредны для людей старшего возраста. Также специалист советует обязательно иметь в рационе достаточно полноценного белка.

Не меньше трех и не больше пяти раз в день. Здесь главное — не перегружать себя большим объемом, лучше дробно и понемножку. Это способствует, с одной стороны, тому, чтобы не было чувства голода и ущемленности, а с другой стороны, чтобы не допустить переедания, — пояснил врач.

Также эксперт рекомендует обязательно держать в рационе полноценный белок, который организм мог бы легко усваивать. Это может быть рыба и творог, мясо пожилым людям употреблять лучше изредка. Кроме того, по его словам, не стоит забывать об овощах и фруктах.

От сладкого Тутельян советует не отказываться, поскольку если есть его в меру, то вреда это не принесет. Он подчеркнул: все зависит от количества съеденных сладостей, иначе увеличится нагрузка на уже и так изношенный инсулярный аппарат. Даже если у пожилого человека нет сахарного диабета, нагрузка в таком случае все равно будет велика, предупредил диетолог.

Врач-психотерапевт Ольга Багрий ранее назвала главными причинами безудержной тяги к сладкому стресс, тревожность, недостаток внимания и ощущение одиночества. По ее словам, за счет употребления десертов повышается выработка гормона счастья — серотонина, что на время улучшает состояние человека.