Диетолог рассказал, с чем не стоит сочетать белый хлеб Диетолог Арзамасцев: белый хлеб не стоит сочетать со сладкими продуктами

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Белый хлеб хуже всего сочетается со сладкими продуктами вроде варенья, так как такие «пустые калории» быстро усваиваются и человек набирает лишний вес, заявил диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он также порекомендовал исключить этот продукт из рациона, потому что в нем содержится мало витаминов.

Обычный белый хлеб со сладкими вещами — это бомба замедленного действия для организма. Мы сочетаем два простых углевода, пустые калории, которые очень быстро усваиваются, и у человека с гиподинамией сразу идет лишний вес, — пояснил Арзамасцев.

Он добавил, что у людей с нарушениями углеводного обмена чрезмерное употребление белого хлеба может привести к ожирению и диабету. Диетолог считает, что россиянам следует есть цельнозерновые аналоги, так как они являются наиболее полезными хлебобулочными изделиями. Арзамасцев порекомендовал есть хлеб вместе с блюдами растительного происхождения: например, салатами или супами.

Нежелательно сочетать его с тяжелыми блюдами. Цельнозерновой хлеб лучше ограниченно есть либо вообще убрать при употреблении мяса, бобовых, грибов, каких-то тяжелых продуктов, — уточнил диетолог.

Ранее Арзамасцев заявил, что чрезмерное употребление белого хлеба может привести к изжоге, так как этот продукт сильно повышает кислотность в желудке. Он добавил, что негативный побочный эффект можно компенсировать, если подсушивать хлеб и есть его в небольших количествах.