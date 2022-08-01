Диетолог рассказал об использовании насекомых в пищевой промышленности Диетолог Пристанский: насекомых используют при создании пищевых красителей

Фото: shutterstock

Насекомых давно активно используют в пищевой промышленности, в особенности для приготовления пищевых красителей, близких к натуральным, сообщил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. В беседе с «Радио 1» также отметил, что привычный человеку животный белок почти идентичен белку из насекомых, поэтому его можно встретить в составе продуктов некоторых компаний.

Насекомые очень часто применяются в пищевой промышленности как красители, идентичные натуральным. Они также указываются в формате Е-добавок или усилителей вкусов. Например, красный краситель, который добавляют в то же клубничное мороженое, производят из перемолотых маленьких жучков, — пояснил эксперт.

Пристанский добавил, что насекомые — не единственный не свойственный для человеческого рациона продукт, который используется в производстве пищи. Аминокислоту лейцин, которая делает хлеб воздушным, иногда выделяют из из рогов, копыт и перьев.

На ферме в подмосковном Чехове начали выращивать сверчков, которых будут использовать в качестве пищевой добавки. Глава компании «Онто» Денис Тер-Акопов рассказал, что этот экологически чистый продукт содержит много белка и не имеет неприятного вкуса, а его производство выгодно для импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности региона.