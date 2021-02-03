Диетолог рассказал о самых полезных овощах зимой

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Зимой в средней полосе России самыми полезными овощами являются корнеплоды. Об этом заявил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

С точки зрения полезности зимой в первую очередь стоит отметить корнеплоды. Это наши классические овощи – капуста, морковь, свёкла, репа, — цитирует его «Москва 24»

Арзамасцев добавил, что эти овощи хорошо хранятся их можно использовать в течение всей зимы, а также части весны. При этом они сохраняют большое количество витаминов.

Кроме того, у овощей нет такого количества противопоказаний, как у фруктов и их можно употреблять большинству людей. Также зимние фрукты содержат меньше витаминов.

Сейчас все фрукты либо привозные, либо тепличные. Соответственно, они уже содержат в себе гораздо меньший спектр витаминов и гораздо меньший спектр микроэлементов. Тепличные получают их из добавок, то есть из удобрений. А те, что выращены в естественных условиях, привозятся из-за рубежа в незрелом виде, потом дозревают в коробках, – заявил врач.

Ранее сообщалось, что фрукты опасны тем, что обрабатываются фунгицидами, провоцирующими рак, аллергию и ослабляющими иммунитет. Овощи могут содержать большое количество азотистой кислоты и нитратов. Последние при длительном хранении превращаются в канцерогены. Зелень является источником клетчатки, но содержащиеся в ней органические кислоты могут раздражать слизистые. А астралийский диетолог Сьюзи Баррелл предупредила, что смузи не является диетическим продуктом, как это принято считать. Одна порция напитка может содержать до 800 килокалорий и 80 граммов сахара, что приравнивается к плотному приёму пищи.

Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться люди, решившие снизить вес с помощью кето-диеты. При кето-диете питаются одним жиром, полностью исключая углеводы и сохраняя немного белка. В результате человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды — ломотой в теле, усталостью, ознобом, чувством тревоги, мышечной слабостью, бессонницей. Кроме того, возможны нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы, писал NEWS.ru.