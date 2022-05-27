Повторное заваривание чая не принесёт вреда, сообщил диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург «Народным Новостям». Но вот польза от напитка в таком случае может сократиться, предупредил он.
Данных, подтверждённых научно, о вреде повторного заваривания нет, — сказал Гинзбург.
Он добавил, что чайные мастера, заваривая напиток несколько раз, пытаются по-новому раскрыть аромат. Если же любителей чая интересует его положительное влияние на здоровье, то больше полезных веществ в зелёном.
Катехины обладают оздоравливающим, омолаживающим эффектом. Они имеют много различных свойств, в том числе препятствовать возникновению и замедлять развитие злокачественных опухолей. Довольно много и других полезных качеств, — рассказал диетолог.
Чёрный чай, по его словам, сильнее тонизирует.
Доктор медицинских наук Маргарита Королёва ранее предупредила, что горячий чай может привести к печальным последствиям и даже к раку пищевода. Она обратила внимание, что на Руси блюдце было неотъемлемым атрибутом чаепития — в него наливали жидкость, чтобы остыла. Сегодня традиция сошла на нет, люди пьют горячий чай, постоянно обжигая слизистую полости рта и пищевода.