Диетолог рассказал, можно ли заваривать чай заново Диетолог Гинзбург: повторное заваривание чая не принесёт вреда

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Повторное заваривание чая не принесёт вреда, сообщил диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург «Народным Новостям». Но вот польза от напитка в таком случае может сократиться, предупредил он.

Данных, подтверждённых научно, о вреде повторного заваривания нет, — сказал Гинзбург.

Он добавил, что чайные мастера, заваривая напиток несколько раз, пытаются по-новому раскрыть аромат. Если же любителей чая интересует его положительное влияние на здоровье, то больше полезных веществ в зелёном.

Катехины обладают оздоравливающим, омолаживающим эффектом. Они имеют много различных свойств, в том числе препятствовать возникновению и замедлять развитие злокачественных опухолей. Довольно много и других полезных качеств, — рассказал диетолог.

Чёрный чай, по его словам, сильнее тонизирует.

Доктор медицинских наук Маргарита Королёва ранее предупредила, что горячий чай может привести к печальным последствиям и даже к раку пищевода. Она обратила внимание, что на Руси блюдце было неотъемлемым атрибутом чаепития — в него наливали жидкость, чтобы остыла. Сегодня традиция сошла на нет, люди пьют горячий чай, постоянно обжигая слизистую полости рта и пищевода.