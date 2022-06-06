Диетолог рассказал, какие напитки не стоить пить людям старше 60 лет Диетолог Арзамасцев: людям старше 60 лет не стоит пить кофе, спиртное и сладкие напитки

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Людям старше 60 лет стоит исключить из рациона кофе, алкоголь и сладкие напитки, заявил диетолог Евгений Арзамасцев. Он подчеркнул, что злоупотребление кофе может привести к остеопорозу и дефициту полезных микроэлементов в организме, пишет «Москва 24».

Диетолог добавил, что у людей в возрасте кофеин может стать причиной перевозбудимости и скачков давления. При этом, уточнил он, последние являются повреждающим фактором для сосудистой стенки организма.

У людей в возрасте сосудистая стенка в принципе уже хрупкая, и при этом повреждающем факторе в эти микротрещины, назовем это так, будет откладываться большее количество холестерина. Это в дальнейшем будет приводить к более быстрому развитию атеросклеротических изменений, — пояснил Арзамасцев.

Диетолог также добавил, что у многих пожилых людей есть проблемы с сахарным диабетом. Поэтому, резюмировал он, людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять сладкими газированными напитками или соками в упаковке.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять маринованными продуктами, насыщенными жирами, жареным и сладким, а также некоторыми видами мяса. Она уточнила, что в пожилом возрасте пищеварительному тракту становится сложно переваривать свинину, баранину и говядину.