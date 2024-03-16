Диетолог рассказал, как сделать блины более полезными Диетолог Стародубова посоветовала использовать меньше сахара и яиц в блинах

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Для того чтобы сделать блины менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков, сахара, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По ее словам, просто замена молока на растительные аналоги не сделают это блюдо полезнее. Она добавила, что блины не рекомендуется есть каждый день даже здоровым людям.

Замена хотя бы части рафинированной муки высшего сорта на цельнозерновую позволит при приготовлении блинного теста обогатить состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, — подчеркнула Стародубова.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что Масленица может пройти без вреда для фигуры, однако для этого блины нужно есть строго на десерт, после основного приема пищи. По ее словам, наибольший вред наносят начинки, поэтому от них тоже стоит отказаться. Именно из-за меда, варенья, сметаны, икры и прочего блины получаются очень калорийными.

Ветеринар Юлия Богданова заявила, что если кот съел блин, то нужно следить за его состоянием. При гастрите, панкреатите и дуодените у животного может появиться вялость, рвота, отказ от еды и диарея. Кроме того, кошкам запрещены варенье, сгущенка, шоколад, сметана и икра.