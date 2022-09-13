Диетолог рассказал, как правильно хранить рыбу Диетолог Бобровский: самая безопасная рыба — глубокой заморозки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хранить рыбу необходимо замороженной, об этом рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс». По словам эксперта, самая безопасная рыба, эта та, которая долго находилась при минусовой температуре. При этом купленная в торговых сетях размороженная рыба может заразить человека пищевой инфекцией.

Самая безопасная рыба — глубокой заморозки. Чем дольше она была заморожена, тем меньше вероятность получить пищевую инфекцию. Паразиты убиваются от заморозки, — объяснил специалист.

Бобровский также предупредил насчет рыбы, которую самостоятельно вылавливают: такую рыбу лучше не есть, так как ее никто не исследует, лучше накормить ею кошек.

Немецкий врач Том Фрилинг ранее заявил, что средиземноморская диета и исключение из рациона ряда опасных продуктов помогут сохранить в оптимальном состоянии слизистую кишечника. Одним из продуктов, которые доктор отправляет под запрет, является сахар. По мнению специалиста, в сладкой среде активно размножаются определённые виды бактерий. Также в список опасных попали солёные, копчёные и колбасные изделия. Диетолог напомнил о «плохих» жирах, которые содержатся в майонезе, маргарине и свином сале.