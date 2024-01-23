Диетолог раскрыла, сколько выпечки можно съедать за день Диетолог Джутова: выпечка должна составлять до 10% от общего рациона

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Выпечка, съеденная за день, должна составлять до 10% от общего энергетического потребления, рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что такие продукты содержат сахар. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы его доза не превышала 5-10% в день от рациона.

Многие эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. ВОЗ рекомендует, чтобы суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, и сахара, содержащегося в меду, соках и сиропах, не превышало 10% от общего энергетического потребления в день, — пояснила диетолог.

Чрезмерное употребление выпечки может привести к набору веса. Это чревато ростом риска развития заболеваний сердца, диабета и других болезней, связанных с ожирением. Джутова уточнила, что злоупотребления пирогами и булочками также приводит к кариесу. Она призвала соблюдать нормы потребления выпечки и сладостей.

Нутрициолог Екатерина Кузина ранее рассказала, что хлеб из цельнозерновой муки без добавления сахара и дрожжей содержит множество полезных элементов. В связи с этим она посоветовала не отказываться полностью от употребления мучного.