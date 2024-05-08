Диетолог раскрыла секрет правильного употребления чая Диетолог Лазуренко: чай должен быть отдельным приемом пищи для очистки организма

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Если человек хочет контролировать свой аппетит, рацион и снизить вес, необходимо пить чай в качестве отдельного приема пищи, не совмещая его ни с какими другими продуктами, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, чтобы напиток лучше влиял на метаболизм, можно его ускорить, добавив травы или ягоды.

В культуре человека нет правильного пития чая. Как правило, им быстро запивается конфета или пирожное. Если мы хотим контролировать аппетит, рацион, снижать вес, чай нужно выделить как отдельный рацион пищи, не совмещая его ни с каким жировым или углеводным продуктом. Чтобы приучить себя к этому, в зеленый чай можно добавлять травы, которые будут влиять на метаболизм и дарить организму полезные вещества. Можно добавить ромашку, мяту, мелиссу, шиповник и другие ягоды, которые будут источником витамина группы C, — сказала Лазуренко.

Диетолог добавила, что в чае содержатся катехины и полифенолы, работающие на детоксикацию организма и помогающие выводить токсичные продукты. Эти вещества борются с неинфекционным системным воспалением, которое лежит в основе ожирения и атеросклероза, помогают выводить из организма токсические продукты.

Чай — средство контроля аппетита. Если его пить правильно, не торопясь, не на бегу, это помогает подсвечивать проблемные места рациона и уделять внимание питьевому режиму, — подытожила Лазуренко.

Ранее диетолог сообщила, что чай не является универсальным средством для похудения и не влияет на объем жировой клетки, это из категории мифов. Лазуренко отметила, что правильное использование чая в рационе вместе с активными физическими нагрузками может помочь снизить вес.