Диетолог раскрыла секрет, как есть чипсы и не поправляться Диетолог Разарина: 30-40 граммов качественных чипсов безвредны для фигуры

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О вреде злоупотребления картофельными чипсами известно давно и много, однако, несмотря на это, существует метод, который позволяет есть чипсы, не опасаясь за фигуру и здоровье, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаринова. По ее словам, «безвредные» чипсы должны быть приготовлены из качественных ингредиентов, а их доза не должна превышать 30-40 г, и не каждый день.

Если человеку захотелось полакомиться, то в составе должен быть картофель, соль, натуральные приправы и растительные масла. Такие чипсы есть на прилавках, но стоимость их значительно выше, чем тех, в которые добавлены усилители вкуса и ароматизаторы, — отметила Разаринова.

Также, по ее словам, классические картофельные чипсы нетрудно приготовить в домашних условиях. Для этого картофельное пюре необходимо раскатать скалкой между листьями пергамента и полученную тонкую пластину запекают в духовке.

Такая ситуация допустима в рационе, но все-таки не на регулярной основе. <...> Употреблять примерно по 30-40 г чипсов и не переживать о своем здоровье действительно ​можно, однако, злоупотреблять таким продуктом все же не стоит, — подчеркнула диетолог.

Она напомнила, что чипсы содержат большое количество окисленных жиров, при их приготовлении используются усилители вкуса и ароматизаторы, что делает этот продукт высококалорийным и не насыщающим с точки зрения витаминов, минералов и других полезных веществ. К тому же чрезмерное употребление чипсов может привести к расстройствам пищевого поведения, повышению уровня холестерина в крови, ожирению и увеличению риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета II типа.

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