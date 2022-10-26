Диетолог раскрыла россиянам главные ошибки при похудении Диетолог Пигарева назвала ошибкой худеющих желание моментально сбросить вес

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Здоровое снижение веса должно происходить постепенно, при помощи правильно составленной диеты и комплексного подхода к похудению, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, занимающая должность заведующей отделением клинической диетологии одной из столичных больниц, Юлия Пигарева. По ее словам, главными ошибками худеющих являются желание моментально сбросить вес и отсутствие предварительно диагностики здоровья организма.

Повышенная масса тела часто связана с нарушениями жирового, углеводного, белкового обменов, работой щитовидной железы, дефицитом различных питательных веществ, микро- или макроэлементов. Не имеет значения, сколько лишних килограммов вы хотите убрать: пять или 105. Перед тем как начать худеть, нужно понять, не вызван ли набор массы нарушениями процессов в организме, — пояснила Пигарева.

После этого, продолжила она, уже можно будет приступить непосредственно к самому комплексному решению проблемы и здоровому похудению.

Пигарева также подчеркнула, что частой ошибкой при снижении массы тела является стремление к моментальному сбросу веса. По ее словам, здесь важно понимать, что подобный подход может нанести серьезный вред организму, а быстро ушедшие килограммы в скором времени все равно вернутся снова. При правильном снижении веса в течение месяца должно уходить не более четырёх килограммов, добавила она.

Еще одной ошибкой при похудении врач назвала неправильное распределение калорий в течение дня. Промежутки между приемами пищи должны быть не менее трёх часов, иначе существует угроза развития сахарного диабета из-за постоянной выработки инсулина, предостерегла Пигарева.

Медик перечислила продукты питания, которые должны присутствовать в рационе при правильном похудении: это клетчатка, белковые продукты и сложные углеводы.

Диетолог Анна Коробкина ранее рассказала, что популярная в последнее время диета, согласно которой в зависимости от группы крови человеку якобы подходят или не подходят определенные продукты, абсурдна и не обоснована с научной точки зрения. Врач подчеркнула, что согласно положениям этой диеты, 40% населения со второй группой крови можно давать одинаковые диетологические рекомендации. При этом такой подход не учитывает национальных привычек и различий в климатических условиях.