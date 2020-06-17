Диетолог раскрыла рецепт идеальной окрошки

https://static.news.ru/photo/8369f5c8-b0a8-11ea-a5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась секретом полезной окрошки. Она считает, что главное — это использовать при приготовлении качественные и натуральные продукты.

Окрошку желательно делать из натуральных продуктов. Квас нужно брать натуральный или сделать самому из хлебных корочек, изюма, сделать из сусла. Поменьше класть туда сахара, — сообщила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, окрошку вполне можно считать диетическим продуктом, если заправить её айраном или кефиром. Чтобы увеличить пользу блюда, она посоветовала заменить колбасные изделия на мясо и добавить больше зелени.

При покупке кваса специалист призвала изучать состав. Она рассказала, что сейчас под видом этого напитка продаётся большое количество газированных напитков с сахаром и ароматизаторами. С таким квасом, по её словам, окрошка станет опасным блюдом. Противопоказанием для употребления окрошки диетолог назвала заболевания ЖКТ в стадии обострения.

Противопоказано людям с гастритами, язва желудка, 12-перстной кишки, любые воспалительные процессы, потому что квас, лук зелёный и редис обладают раздражающим действием, — заключила она.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как правильно готовить окрошку с учётом особенностей здоровья, а также о том, кому это блюдо противопоказано. По словам диетолога, квас и кефир будут полезными заправками для этого холодного супа, однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отдать предпочтение кисломолочному напитку и не добавлять в окрошку редиску. Она отметила, что блюдо не стоить есть людям с обострённым панкреатитом, а также при желчнокаменной болезни и аллергической реакции на какие-либо компоненты, писал NEWS.ru.