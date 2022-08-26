Диетолог раскрыла правду о пользе суперфудов Диетолог Нефедова назвала появление суперфудов маркетинговым ходом

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Ягоды годжи, семена чиа, спирулина, кейл и другие суперфуды кажутся привлекательными для тех, кто стремится улучшить свое здоровье, однако их заявленные «магические свойства» являются маркетинговым ходом, убеждена член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. В разговоре с Lenta.ru она также отметила, что все эти продукты не могут заменить полноценный и разнообразный рацион.

Надо признаться, что история появления названия «суперфуд» связана не столько с пользой продуктов, сколько с маркетингом. Ясно, что этот термин более полезен для увеличения продаж, чем для предоставления рекомендаций по оптимальному питанию, — заявила специалист.

Нефедова считает, что недостатком суперфудов является то, что привлекательное название заставляет людей сосредоточиться на нескольких конкретных продуктах. При этом они не обращают внимание на более питательные аналоги, которые не так «раскручены».

Диетолог подчеркнула, что разнообразие в питании необходимо не только для получения пользы от употребления большого количества витаминов и минералов, но и того, чтобы не допустить перенасыщения одним питательным веществом.

Диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк ранее заявила, что популярное среди людей, придерживающихся здорового образа жизни, растительное молоко, в отличие от молока животного происхождения, более калорийное и содержит вредные добавочные вещества. Тем не менее, такой продукт может быть неплохой заменой классическому молоку по содержанию кальция, белков и некоторых полезных микроэлементов.