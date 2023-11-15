Диетолог рассказала о вреде твердого сыра для здоровья Диетолог Соломатина: употребление твердого сыра может вызвать головную боль

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Употребление твердого сыра может вызвать головную боль и повысить артериальное давление у некоторых людей, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что сыр также может спровоцировать тошноту при повышенной чувствительности к тирамину. Людям с такой особенностью лучше выбирать рассольные сорта продукта.

У людей с повышенной чувствительностью к тирамину твердый сыр может вызвать головную боль или даже тошноту. Поэтому им лучше от него отказаться и перейти на рассольные сорта, — отметила врач.

Твердый сыр более концентрированный, чем мягкий, поэтому в нем больше как полезных, так и вредных ингредиентов. В том числе в таких сортах содержится большое количество соли, подчеркнула Соломатина. По словам диетолога, из-за этого продукт противопоказан людям, страдающим от задержки жидкости в организме и гипертонии. Им стоит перейти на рассольные сорта.

Химик Наталья Юрова ранее порекомендовала не есть сыры с плесенью при непереносимости лактозы, острых грибковых заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, также лучше воздержаться от продукта беременным, детям и людям с лишним весом.