Диетолог раскрыла полезные свойства сливочного масла Диетолог Мухина: сливочное масло полезно при заболеваниях легких

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Сливочное масло полезно употреблять при заболеваниях легких, рассказала врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что эта особенность продукта обусловлена способностью масла помогать вырабатывать сурфактант — вещество, которое необходимо для стабильной работы легких.

Когда, например, человек простудился, в народной медицине очень часто используют мед, масло и горячее молоко, чтобы вылечить заболевания бронхов. Сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант — вещество, которое необходимо для нормальной работы легких, — отметила специалист.

Кроме того, сливочное масло содержит 70–80% жира, лактозу и молочный сахар. За счет этого продукт дает человеку энергию. Мухина подчеркнула, что в масле также есть полезные вещества: кальций, калий, фосфор, магний, витамины A и D. Благодаря этому укрепляются кости, улучшается свертываемость крови. Сливочное масло хорошо усваивается, так как в нем присутствует белок казеин.

Мухина посоветовала употреблять не более 30 г масла в день. Она порекомендовала выбирать те виды, в которых не содержится соли — такой продукт подходит для приготовления блюд и лучше хранится, но может вызвать отеки.

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