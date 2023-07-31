Диетолог раскрыла полезные свойства капусты для пожилых Диетолог Королева рассказала о пользе капусты для кишечника пожилых

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Пожилым следует включить в рацион белокочанную капусту: этот продукт улучшает работу кишечника и способствует детоксикации организма, рассказала врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что капуста в первую очередь является хорошим источником пищевых волокон, что полезно для людей в возрасте.

Пищевые волокна крайне необходимы в пожилом возрасте, когда перистальтика кишечника несколько замедляется. Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста, — пояснила Королева.

Кроме клетчатки капуста включает полезные вещества и микроэлементы, в том числе витамин С, который помогает укреплять иммунитет. Королева уточнила, что продукт богат витаминами группы В, которые необходимы для нервной системы. Магний, содержащийся в капусте, участвует в более чем 300 биохимических реакциях, а калий поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

Врач-диетолог Наталья Лазуренко ранее посоветовала гипертоникам включить в рацион сезонные фрукты и овощи. По ее словам, эти продукты помогут стабилизировать артериальное давление. Так, специалист порекомендовала есть яблоки, крыжовник, черную смородину, огурцы и свеклу.