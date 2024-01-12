Диетолог раскрыла, почему россияне против еды из насекомых Диетолог Соломатина назвала отвращение причиной отказа от еды из насекомых

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Россияне выступают против производства еды из насекомых и даже подписывают петицию с просьбой запретить использование червей и сверчков в продуктах из-за отвращения, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «360» специалист уточнила, что у граждан возникают ассоциации с тараканами и другими неприятными насекомыми, поэтому производителям придется искать новые маркетинговые ходы, чтобы сделать свою продукцию популярной.

Единственное, что мешает людям спокойно потреблять такую еду, — отвращение. У россиян сразу возникают ассоциации с тараканами и другими неприятными насекомыми. Производителям придется продумывать маркетинговые ходы, чтобы потребление стало, так скажем, модным, и люди начали покупать такие продукты, — пояснила Соломатина.

Диетолог при этом подчеркнула, что идея использовать насекомых в продуктах не представляет опасности. Она напомнила, что многие народы спокойно употребляют такую продукцию. Россияне же не привыкли к подобной кухне, поэтому еда из сверчков может вызывать опасения и негативные эмоции.

Врач-эндокринолог Наталья Петрова рассказала, что в насекомых содержится хитин. Его употребление в малых дозах может положительно воздействовать на организм: улучшать микробиоту кишечника, защищать от атеросклероза и поддерживать работу сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее заявила, что россиян не нужно кормить едой из сверчков и личинок насекомых. По ее словам, западные страны не поддерживают животноводов и поэтому ищут альтернативу.