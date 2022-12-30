Диетолог раскрыла неожиданную пользу фундука для диабетиков Диетолог Соломатина: фундук способствует снижению уровня глюкозы в крови

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Фундук полезен больным сахарным диабетом, так как улучшает чувствительность тканей к инсулину и способствует снижению уровня глюкозы в крови, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Также он помогает в профилактике рака и снижает вред от плохого холестерина за счет большого количества клетчатки, отметила врач. Особенно, по ее словам, фундук полезен для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за содержания олеиновой кислоты, которая позволяет эффективно бороться с воспалительными процессами в организме.

В фундуке есть омега-9 — это олеиновая кислота. Она особенно полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях <...> Она уменьшает количество маркеров воспаления. Именно воспалительные процессы провоцируют ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, то есть атеросклероз, — рассказала Соломатина.

Диетолог добавила, что фундук также способствует нормальной работе щитовидной железы за счет содержания селена. Помимо того, в этом орехе присутствует кальций, который необходим для здоровья зубов, волос, ногтей и костей. Эксперт посоветовала есть не более 30–50 г фундука в день, так как этот продукт является очень калорийным.

Соломатина ранее рассказала, что содержащаяся в морской капусте клетчатка при регулярном употреблении способствует выводу тяжелых металлов и соли из организма. По ее словам, морская капуста также помогает избавиться от излишков сахара и холестерина. Кроме того, этот продукт восполняет дефицит йода, полезен для микрофлоры кишечника и нормализует стул, уточнила специалист.