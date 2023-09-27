Диетолог раскрыла, кому нельзя есть селедку Диетолог Королева посоветовала не есть селедку при гипертонии

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При гипертонической болезни, проблемах с почками и склонности к отекам следует отказаться от употребления селедки, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что это связано с большим содержанием соли в продукте. Из-за этого в организме может задерживаться жидкость, повышается артериальное давление, усиливается отечность.

Селедка содержит много соли, что показано не всем людям. Она может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности. Потому что соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки, — уточнила врач.

При этом здоровым людям следует добавить селедку в рацион. Этот продукт богат полезными омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Благодаря этому селедка оказывает противовоспалительное действие, повышает уровень хорошего холестерина, улучшает текучесть крови и снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Королева.

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала добавить в рацион лук, имбирь и красный перец для укрепления иммунитета. Они содержат в себе особые вещества, которые помогают эффективнее бороться с возбудителями различных заболеваний.