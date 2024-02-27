Диетолог раскрыла, кому лучше не есть кашу на завтрак Диетолог Михалева: кашу не стоит есть пациентам с непереносимостью глютена

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Кашу на завтрак не стоит есть пациентам с непереносимостью глютена, предупредила врач-диетолог Оксана Михалева. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что он содержится в некоторых злаковых, например в пшенице и ячмене, а также может быть в овсяной крупе. Чаще всего глютен вреден для людей при наличии аллергии или гиперчувствительности к данному белку.

Глютен — это белок некоторых злаковых (пшеница, рожь, ячмень), а также он может содержаться в овсяной крупе как примесь после обработки на производстве, — пояснила врач.

Также стоит отказаться от молочных каш на завтрак при аллергии на молочный белок и лактозной недостаточности. При употреблении блюда у таких людей может возникнуть дискомфорт в кишечнике, боли, запоры, диарея, вздутие живота и кожные высыпания. Михалева добавила, что каши лучше не есть людям с избыточной массой тела и ожирением. Диетолог посоветовала вместо этого добавить в утренний рацион белковые продукты в сочетании со сложными углеводами.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что завтрак является важнейшим приемом пищи, который запускает метаболические процессы в организме. По ее словам, чтобы плотно поесть с утра, не стоит наедаться на ночь, тогда организм проснется голодным.