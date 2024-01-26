Диетолог раскрыла, какой продукт снизит риски развития болезни Альцгеймера Диетолог Макиша: семечки снизят риски развития болезни Альцгеймера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизить риски развития болезни Альцгеймера помогут семечки, рассказала врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Специалист объяснила, что в них содержатся жиры и жирорастворимые витамины, в том числе витамин Е, который способствует профилактике заболевания.

Семечки — это продукт, который содержит жиры и жирорастворимые витамины, в частности, очень важный для красоты, молодости и здоровья витамин Е. Как раз он имеет важное значение в снижении риска развития болезни Альцгеймера, — отметила Макиша.

Она посоветовала отдать предпочтение семечкам подсолнечника, так как они богаты витамином Е. Их можно добавлять в салаты. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин подчеркнул, что результаты исследований доказали положительное влияние витамина Е на когнитивные функции мозга. Так, люди, страдающие от деменции, принимали препарат в течение двух лет, благодаря чему течение заболевания замедлялось.

Диетолог Наталья Павлюк ранее рассказала, что рыба и морские водоросли помогут снизить риски развития деменции. По ее словам, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, встраиваются в клетки нервной системы.