Названо самое полезное печенье Диетолог Солнцева: наиболее полезно печенье из цельнозерновой муки

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Наиболее полезно для здоровья печенье, сделанное из цельнозерновой муки, которая является источником клетчатки, минералов и витаминов, рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что стоит выбирать продукт, в котором есть орехи и сухофрукты или темный шоколад. Эти добавки являются источниками антиоксидантов.

Как правило, печенье состоит из белой муки с добавлением сахара и жира. Белая мука и сахар создают высокую углеводную нагрузку на организм. Кроме того, в печенье <...> часто добавляют гидрогенизированные масла, которые содержат транс-изомеры, а это очень вредные жиры, — предупредила врач.

Солнцева подчеркнула, что печенье может повышать настроение и придавать энергии, но лучше выбирать наименее вредные варианты. Так, в первой половине дня можно съесть одно-два печенья со сливочным маслом. По словам врача, такая еда будет полезнее пирожных с кремом. Кроме того, можно сделать десерт дома самостоятельно, сократив количество сахара и жира. Диетолог посоветовала добавить в печенье сухофрукты, орехи или фруктовое пюре, а в качестве теста использовать смесь мякоти банана, цельнозерновых злаков и семян.

Нутрициолог Элина Гейман ранее посоветовала худеющим включить в рацион ягоды, мармелад и пастилу. По ее словам, эти сладости полезны для организма и помогут сбросить лишние килограммы. Так, ягоды содержат необходимые витамины и минимум сахара, что поспособствует похудению.