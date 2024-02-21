Диетолог раскрыла, из каких продуктов лучше всего получать белок Диетолог Васильева: 50% суточного белка можно получить из животных продуктов

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50% суточной нормы белка можно получить из продуктов животного происхождения, а оставшуюся половину добрать из растительных продуктов, посоветовала врач-диетолог Полина Васильева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что белки животного происхождения хорошо усваиваются организмом, но могут отрицательно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и спровоцировать развитие онкологии.

Белки животного происхождения очень хорошо усваиваются организмом, но их использование в питании ограничено из-за избытка насыщенных жиров и холестерина, что отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Кроме этого, при кулинарной обработке мясных продуктов могут образовываться канцерогены, то есть вещества, способные вызывать рак, — пояснила диетолог.

Порция индейки 100 г позволит закрыть четверть суточной потребности в белке, а 100 г рыбы могут закрыть норму на пятую часть. В день человеку рекомендуется потреблять около 85–90 г белка. Дополнительно его нужно включать в рацион при стрессе, болезнях, повышенных физических нагрузках, в период беременности и кормления грудью у женщин. Васильева отметила, что белком богаты молочные продукты, мясо, куриные яйца, рыба, овес, рожь, рис и соя.

Врач-иммунолог Людмила Лапа ранее рассказала, что хорошими источниками железа являются запеченные фрукты — яблоки и бананы. Термическая обработка позволит усвоить необходимый для организма элемент, в то время как от фруктов в сыром виде такого эффекта не будет.