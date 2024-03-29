Диетолог раскрыла худшее блюдо для завтрака Диетолог Дианова: яичницу с сосисками нельзя есть на завтрак

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Худшим блюдом для завтрака является сочетание яичницы с сосисками, предупредила врач-диетолог Нурия Дианова. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что лучше включить в рацион рыбу, растительную пищу и масла вместо мясной и молочной продукции.

Мы привыкли употреблять слишком много мясной и молочной продукции, а вот рыбу, растительную пищу и масла предпочитаем добавлять в рацион в меньшей степени. Такая привычка связана с традициями в питании. Например, многие считают, что нормально есть на завтрак яичницу с сосисками, но это худший вариант, — пояснила Дианова.

Жиры, которые содержатся в животных продуктах и выпечке, повышают уровень холестерина, приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету. Кроме того, такие продукты увеличивают риски развития ожирения и деменции. Диетолог посоветовала разнообразить завтрак продуктами, богатыми ненасыщенными жирами, чтобы снизить вероятность развития болезней сердца и сосудов. Подойдут авокадо, красная рыба, оливковое масло и орехи.

Дианова ранее рассказала, что на завтрак стоит съесть хотя бы кусок сыра или банан. Она также предупредила об опасности курения и употребления кофе с утра натощак — велик риск заболеваний желудочно-кишечного тракта.