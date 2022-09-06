Диетолог раскрыл идеальный вес для пожилых людей Диетолог Гинзбург: идеальный индекс массы тела для пожилых — 25–27

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Идеальным индексом массы тела (ИМТ) для пожилых женщин является 25, а для мужчин — 27, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В разговоре с «Москвой 24» он пояснил, что для расчета ИМТ нужно вес в килограммах поделить на рост человека в квадрате, выраженный в метрах.

Для женщин норма — где-то 20–25. Для мужчин чуть побольше — где-то 22–27. Желательно в этих параметрах и быть, — отметил специалист.

Гинзбург подчеркнул, что слишком низкий индекс может сигнализировать о дистрофии и низком иммунитете, но лишний вес не менее опасен. Избыток массы тела связан с метаболическим синдромом, который приводит к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У всех этих заболеваний много осложнений, предупредил врач.

Диетолог Виктор Тутельян ранее рассказал, что пожилым людям лучше есть небольшими порциями от трех до пяти раз в день. По его словам, соблюдение этого правила поможет избежать недоедания и переедания, которые могут быть вредны для людей старшего возраста. Также специалист советует обязательно иметь в рационе достаточно полноценного белка.