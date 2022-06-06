Диетолог раскритиковала кефирную диету Ларисы Долиной Диетолог Мухина: кефирная диета певицы Ларисы Долиной неэффективна и даже опасна

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Кефирная диета певицы Ларисы Долиной неэффективна и даже опасна, сообщила диетолог Марият Мухина изданию «Слово и Дело». Есть риск нарушения зрения, памяти и либидо, также в подобном рационе мало витаминов и микроэлементов. Рацион, в основе которого однопроцентный кефир, нацелен на быстрое похудение, после чего вес возвращается, предупредила диетолог.

Данное явление называется «эффектом йо-йо», когда человек возвращается к привычному режиму питания из-за того, что организм долгое время страдал, он начинает активировать аппетит вплоть до булимии, полифагии. С одной стороны, на этой диете можно быстро скинуть пять килограмм за короткий период времени, но потом человеку грозит резкое увеличение массы тела, и причём набранный жир будет откладываться возле внутренних органов, — сказала Мухина.

Он объяснила, что такой жир вреден для печени и для сердца, для нервной и сосудистой систем. Он может вызвать атеросклероз и привести к «сосудистым катастрофам».

Эндокринолог-диетолог Галия Сабаева ранее предупредила, что безопасного экстренного похудения не бывает, а скачки веса зачастую ведут к сбою гормонального фона. Голодание подходит отнюдь не всем, к нему можно прибегнуть только после консультации с врачом, отметила она.