Диетолог предупредила об опасностях, таящихся в кофе Диетолог Дюваль: кофе способствует износу нервной системы и сосудов

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Чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков негативно сказывается на здоровье человека, рассказала «Народным новостям» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Специалист отметила, что любые стимуляторы, в число которых входит кофе, наносят вред нервной системе, изнашивая ее. Кроме того, кофе провоцирует резкие скачки давления.

Это происходит из-за теобромина и кофеина, которые действуют на организм по-разному. То есть одно вещество сужает, а другое расширяет сосуды. Это все происходит в достаточно короткий временной промежуток, за счет чего ухудшается состояние сосудов и сложно контролировать свое давление, — рассказала диетолог.

По ее словам, сегодня сердечно-сосудистые заболевания сильно «помолодели», однако не все пациенты знают про свои недуги, например, про гипертонию или метеозависимость, и продолжают употреблять кофе в больших количествах, хотя это им противопоказано.

Также эксперт подчеркнула, что, помимо удара по сосудам, кофе с молоком и сахаром является фактором появления лишнего веса и проблем с кожей. Люди, которые злоупотребляют этим напитком, часто жалуются на прыщи и высыпания. Кроме того, при добавлении в кофе различных сиропов или сахара повышается уровень глюкозы в крови. Резюмируя, специалист порекомендовала пить кофе не чаще двух-трех раз в месяц.

Ранее диетолог Марият Мухина назвала употребление кофе одним из действенных способов снижения аппетита.