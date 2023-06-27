Диетолог предупредила об опасности «весовых качелей» Диетолог Елиашевич: резкие похудения и набор веса нарушают регуляцию обменных процессов

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Эксперименты в виде «весовых качелей», когда человек садится на диету, резко худеет, а потом набирает еще больший вес, нарушают регуляцию обменных процессов, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич. По ее словам, кратковременная диета как всплеск заботы о себе на пару месяцев приносит больше вреда, чем пользы.

Такой сценарий намного хуже для организма, чем постоянный, пусть даже высокий вес, — подчеркнула врач.

Диетолог отметила, что в вопросе коррекции веса нужен профессиональный подход, который поможет изменить отношение к себе, пищевое поведение, физическую активность и, как следствие, снизить риски развития смертельных заболеваний.

По словам эксперта, не существует универсальной модели, которая поможет похудеть, однако если следовать нескольким общим рекомендациям, сбросить лишний вес вполне реально. Это, в частности, ежедневное употребление 300-400 г овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов — гречки, булгура, коричневого и бурого риса. В мясе стоит отдать предпочтение курице или индейке. Необходимо убрать из меню фастфуд, колбасы и чипсы.

Как указывает издание со ссылкой на данные Росстата, проблема лишнего веса касается все большего числа россиян. Так, если в 2020 году ожирение было диагностировано у 17,7% населения страны, то в 2021-м — уже у 19,6%, а в 2022-м — у 20,6%. При этом за последние 10 лет каждый год число детей с ожирением вырастает на 9%. Россияне едят мало овощей, фруктов и круп, почти совсем не едят бобовые, при этом в рационе в избытке присутствуют красное мясо, сладости, соления и мясопродукты.

Ранее психолог Ирина Хвингия рассказала, что для похудения необходимо использовать посуду серого цвета. Эксперт пояснила, что серый цвет ассоциируется с несвежей едой, и человек на подсознательном уровне начинает потреблять меньше пищи.