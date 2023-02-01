Диетолог предупредила об опасности употребления отрубей Диетолог Рыкалова: употребление отрубей опасно для людей с камнями в желчном пузыре

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Употребление отрубей опасно для людей с камнями в желчном пузыре, поскольку может вызвать закупорку желчного протока, в результате чего понадобится срочная операция, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Татьяна Рыкалова. Кроме того, отруби способны ухудшить усвоение микроэлементов организмом. Эксперт уточнила, что отруби будут полезны при застоях желчи, загибе желчного пузыря или образовании в нем взвеси.

Отруби нельзя есть тем, у кого в желчном пузыре уже образовались камни. Вместе с желчью они могут продвинуться к желчному протоку и закупорить его — тогда понадобится срочная операция, — предупредила Рыкалова.

Диетолог подчеркнула, что отруби нельзя есть постоянно, так как они всасывают поступающие в организм с пищей микроэлементы и могут привести к их дефициту. Она добавила, что в день можно съедать не более 20 граммов отрубей и выпивать при этом пять стаканов воды — в противном случае возможны запоры.

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