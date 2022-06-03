Диетолог предупредила об опасности некоторых фруктов для людей старше 60 Диетолог Макиша предупредила об опасности некоторых фруктов для людей старше 60

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям старше 60 лет стоит с осторожностью употреблять фрукты, в которых содержится большое количество сахара, углеводов и клетчатки, так как многие пенсионеры страдают от диабета, заявила диетолог Марина Макиша. Она отметила, что наиболее сладкими являются бананы, виноград и ананасы, передает «Москва 24».

Несмотря на то что фрукты — это продукт хороший, в них много полезного, тем не менее они содержат так называемые простые сахара. Людям старше 60 лет фрукты нужно употреблять в меру и за раз съедать не больше чем 200 граммов. То есть две порции по 200 граммов в день — этого вполне достаточно, чтобы не перебрать по простым сахарам, — подчеркнула Макиша.

Она также добавила, что существуют фрукты с высоким содержанием грубой клетчатки. По мнению диетолога, например, яблоки, могут усугубить заболевания желудочно-кишечного тракта у пожилых людей. Макиша посоветовала пенсионерам с гастритом или язвой не есть плоды с грубой кожурой, чтобы минимизировать риски обострения заболеваний. По ее словам, кожуру с таких фруктов лучше снимать.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что людям старше 60 лет стоит включить в свой рацион продукты с содержанием витамина D, B12 и омеги-3. По ее словам, эти полезные микроэлементы защищают от когнитивных нарушений и минимизируют риск остеопороза.