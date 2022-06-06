Диетолог предупредила об опасности чрезмерного употребления кваса Диетолог Соломатина предупредила об опасности чрезмерного употребления кваса

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Чрезмерное и регулярное употребление кваса из магазина может привести к развитию диабета, так как в этом напитке часто содержится избыточное количество сахара, предупредила диетолог Елена Соломатина. По ее мнению, такой квас может спровоцировать раннее старение, пишет «Москва 24».

Либо это набор лишнего веса, повреждение эндотелия сосудов со всеми вытекающими последствиями. Сахар в организме потом вызывает гликирование тканей, фактически карамелизацию. И ткани нормально не могут функционировать, то есть происходит раннее старение, — рассказала Соломатина.

Она порекомендовала исключить квас из рациона тем, кто страдает от гастрита, язвы, панкреатита или других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диетолог напомнила, что в долго бродившем квасе содержится небольшой процент алкоголя. По словам Соломатиной, такой напиток нежелательно пить людям с заболеваниями нервной системы.

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