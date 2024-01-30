Диетолог предупредила о вреде сахарозаменителей для детей Диетолог Редина: сахарозаменители могут вызвать у детей привыкание

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Сахарозаменители представляют опасность для детей, так как могут вызывать привыкание к насыщенному сладкому вкусу, предупредила врач-диетолог Ольга Редина. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что избыток искусственных сахаров негативно отражается на состоянии здоровья.

Это может привести к тому, что дети будут налегать на искусственные сахара и переедать. А избыток последних негативно сказывается на здоровье, — пояснила диетолог.

Сахарозаменители могут привести к нарушению микрофлоры кишечника и вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, употребление этой пищевой добавки чревато аллергическими реакциями. Редина также предупредила, что сахарозаменители стимулируют аппетит и повышают риски развития ожирения у детей.

Онколог Евгений Черемушкин ранее заявил, что сложно предсказать, как сахарозаменители, такие как ацесульфам и аспартам, могут повлиять на здоровье человека. Врач отметил, что обычно исследования проводятся десятилетиями. По его словам, стоит значительно сократить употребление газированных напитков, в составе которых есть аспартам, чтобы не повышать риски развития раковых заболеваний.