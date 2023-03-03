Диетолог предупредила о вреде постных продуктов Диетолог Круглова предупредила о вреде растительных жиров в постных продуктах

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В постных продуктах часто используются растительные жиры, которые предварительно гидрогенизируют, предупредила диетолог Наталья Круглова. Врач рассказала «Слову и Делу», что из-за этого в организм поступают трансжиры, которые не перевариваются и могут навредить здоровью. В первую очередь они приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Нередко в постных продуктах используют растительные жиры, которые предварительно гидрогенизируют. Таким образом некоторый процент жирных кислот превращается в жиры, совершенно непонятные для нашего организма и пищеварительной системы. Такие жиры повышают риски развития заболеваний — в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. Это так называемые трансжиры. Их количество в рационе нужно ограничивать, — пояснила диетолог.

По словам Кругловой, жиры специального назначения используются для того, чтобы увеличить срок годности продукта. В кондитерских изделиях производители добавляют их для сохранения структуры продукта.

В продуктах, которые маркируют как «постные», количество углеводов часто превышает норму, пояснила специалист. Круглова объяснила, что в них содержится большое количество сахара или сахарозаменителей. Компоненты животного происхождения заменяются при помощи крахмала и муки. Все это может привести к дефициту белка, предупредила диетолог.

При этом врач отметила, что постные продукты могут быть полезны. Так, организм можно очистить от насыщенных жирных кислот, которые он получает из продуктов животного происхождения. Круглова посоветовала во время покупки внимательно подходить к составу продуктов.

Диетолог Нурия Дианова ранее предупредила о большом содержании крахмала в постном майонезе. Врач пояснила, что из-за этого может развиться панкреатит. Она порекомендовала делать майонез дома самостоятельно.