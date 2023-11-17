Диетолог предупредила о вреде переизбытка витаминов Диетолог Соломатина: переизбыток витаминов может привести к деменции

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Разнообразные жесткие диеты с отказом от жиров и углеводов и потреблением слишком большого количества витаминов могут сильно навредить организму, который и так испытывает стресс из-за неожиданного голодания, рассказала в беседе с «360» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, переизбыток полезных, на первый взгляд, веществ может вызвать снижение иммунитета и даже способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, Паркинсона или деменции.

Как отметила врач, осенью многие начинают активно и при этом хаотично принимать витамины, причем «в колоссальных количествах». Это чревато не только снижением защитных способностей организма, но и нарушениями работы сердечно-сосудистой и нервной системы, предупредила диетолог.

Резкое и избыточное добавление витаминов в рацион не должно происходить без консультаций со специалистом, иначе вместо пользы можно нанести себе ощутимый вред, подчеркнула Соломатина. При этом здоровое питание, включающее не только витамины из овощей и фруктов, но и разнообразные углеводы и белки, улучшает самочувствие, в отличие от жестких диет.

Эксперт предупредила, что за неделю строгой диеты происходит расходование мышечного гликогена, в то время как жировые запасы остаются нетронутыми. Организм старается получать энергию именно из мышечных волокон. В связи с этим уходит бодрость, ухудшаются когнитивные способности, а психика генерирует навязчивые мысли о еде и бурно реагирует на любой раздражитель. После подобных экспериментов людям сложно вернуться к нормальному метаболизму и питанию, подчеркнула медик.

Организм начинает работать неправильно: соматические проблемы переходят в хронические. В таком случае попытка сбросить лишний вес превращается во что-то невозможное. Ко всему в своем организме следует всегда подходить грамотно, — резюмировала диетолог.

Ранее врач — гастроэнтеролог-кардиолог Александр Сонин посоветовал не употреблять кофе натощак, так как это может вызвать изжогу и спровоцировать обострение гастрита. По словам эксперта, не стоит пить кофе при наличии заболеваний ЖКТ.