Диетолог предупредила о смертельной опасности отказа от сладкого Врач Соломатина: при отказе от сладкого организм будет добывать глюкозу из себя

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При полном отказе от сладкого и сахара организм будет добывать глюкозу всеми возможными способами, в том числе из самого себя, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что это несет для человека смертельную опасность.

Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка, — пояснила диетолог.

Глюкоза, получаемая из сладких продуктов и сахара, необходима человеку. Благодаря ей улучшается восприятие информации, организм получает питательные вещества, а головной мозг «функционирует как часы». Диетолог отметила, что продукты с высоким гликемическим индексом важно употреблять в умеренном количестве. Тем, кто боится поправиться из-за сладостей, Соломатина советует заниматься спортом и своевременно сжигать полученные калории, чтобы они не отложились на боках и проблемных зонах.

Нутрициолог Элина Гейман ранее посоветовала худеющим включить в рацион ягоды, мармелад и пастилу. По ее словам, эти сладости полезны для организма и помогут сбросить лишние килограммы.