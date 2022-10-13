Диетолог предупредила о скрытой опасности цитрусовых Диетолог Королёва предупредила об опасности цитрусовых для аллергиков и астматиков

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Цитрусовые могут представлять опасность для людей, страдающих аллергией, а также пациентам с заболеванием бронхиальной астмой, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог Маргарита Королёва. По ее словам, эти фрукты могут вызывать у пациентов кожные реакции, изменение дыхательных функций, а также анафилактический шок.

Безусловно, цитрусовые противопоказаны аллергикам, которые активно реагируют на такие продукты. Может быть кожная реакция или изменение дыхательных функций — вплоть до анафилактического шока, — отметила она.

Медик также рекомендовала исключить цитрусовые из рациона людям со скрытой непереносимостью. У таких пациентов апельсины и мандарины могут привести к аутоиммунным заболеваниям, кожным высыпаниям, когнитивной дисфункции и переходу любых имеющихся недугов в категорию хронических, предостерегла врач. Определить, есть ли у конкретного человека скрытая непереносимость, поможет специальный анализ, добавила она.

Кроме того, цитрусовые противопоказаны при бронхиальной астме, сочетающейся с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте, в простонародье известной как аспирин.

Аспирин — это ацетилсалициловая кислота. Салициловая кислота находится в цитрусовых, в мандаринах, апельсинах в частности, и это провоцирует аллергическую реакцию в виде расширения капилляров, особенно в бронхиальном дереве, и бронхоспазм, — объяснила врач-терапевт.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализуют уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность употребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.