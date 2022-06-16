Диетолог предупредила, кому опасно объедаться абрикосами Диетолог Соломатина предупредила, кому опасно объедаться абрикосами

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Объедаться абрикосами опасно тем, у кого сахарный диабет или проблемы с ЖКТ, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина «Москве 24». Если человек контролирует уровень сахара и съест пару фруктов, ничего страшного не случится, но переедать не следует, отметила она.

Когда сахар прямо шкалит, съедать большое количество абрикосов не нужно. Опасность всё равно есть, это достаточно сладкий фрукт, — сказала Соломатина.

Он добавила, что увлекаться абрикосами не следует при гастрите, язвах, колите, синдроме раздраженного кишечника и после отравлений. Содержащаяся во фруктах клетчатка может усугубить течение этих заболеваний. Кроме того, на оранжевый пигмент абрикоса бывает аллергия.

Ранее были названы наиболее полезные летние овощи, фрукты и ягоды. Среди них россиянам следует обратить внимание на дыню, так как в ней содержатся бета-каротин, витамины С и В9, а также калий, цинк, марганец, йод и медь. Но её не стоит употреблять сразу после еды, так как это может вызвать расстройство желудка.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Эксперт отметил, что летом у организма снижается потребность в еде. По его словам, одним из механизмов предупреждения о насыщении является повышение температура тела.