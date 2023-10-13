Диетолог предупредила, какие продукты опасно есть на завтрак Диетолог Мухина посоветовала не есть кислые продукты на завтрак

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Следует отказаться от кислых продуктов на завтрак, их употребление может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она рассказала «Москве 24», что такое питание оказывает раздражающее действие и чревато воспалением слизистой и развитием гастрита.

Самое опасное, что нельзя есть на завтрак, — это все кислое. Такие продукты будут давать раздражающее действие, агрессивно воздействовать на желудочно-кишечный тракт. <...> Если мы будем начинать свой день с апельсинового сока, кислых ягод, фруктов, например ананаса, то все это будет способствовать воспалению слизистой и даже развитию гастрита, — пояснила Мухина.

Диетолог посоветовала есть на завтрак щелочные продукты. Они не будут оказывать негативного воздействия на пищеварительную систему. Лучше всего выбирать для утреннего приема пищи нежные каши и омлеты.

Врачи ранее посоветовали отказаться от жирного мяса и каш быстрого приготовления на завтрак. Вместо этого лучше добавить в рацион обычные крупы. Кашу можно приготовить с вечера, если нет желания заниматься этим утром. Также не следует употреблять на завтрак бутерброды и хлебобулочные изделия.