Диетолог предупредил о связи газировки с образованием тромбов Диетолог Батт: газированные напитки увеличивают риск тромбоза

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Сладкие газированные напитки могут навредить кровеносной системе, влияя на уровень холестерина и образование тромбов, заявил диетолог Рори Батт. По его словам, которые передает LIVE24, обилие сахара в рационе способно увеличить риск тромбоза, так как именно он участвует в процессах, которые приводят к развитию атеросклероза. Также содержащийся в больших количествах в газировке сахар повышает уровень «вредного» холестерина, вызывая тем самым окислительный стресс и воспаление, пояснил специалист.

Как и в случае с жирами, воспаление запускает такие процессы, как агрегация тромбоцитов, из-за чего образуются сгустки крови, — отметил диетолог.

Эксперт посоветовал отказаться от частого употребления газировки, некачественных фруктовых соков и энергетиков, так как в этих напитках содержится большое количество искусственного сахара. Кроме того, Батт порекомендовал обратить внимание на симптомы, которые свидетельствуют о наличии тромбов, — это пульсирующая или схваткообразная боль, отеки, покраснения конечностей, внезапная одышка. Специалист также призвал регулярно сдавать анализ крови для проверки уровня сахара и холестерина и при необходимости посещать врача, чтобы исключить возможность тромбоза.

Доктор Джастин Батлер ранее рассказал, что употребление красного и обработанного мяса повышает риск образования тромбов. По его словам, к красному мясу относятся говядина, свинина, баранина и оленина, а к обработанному — копчения, паштеты, ветчина, бекон, салями и мясные консервы.