Названы поднимающие настроение простые продукты Диетолог Дюваль посоветовала для хорошего настроения питаться просто и разнообразно

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Настроение повышается от разнообразной и простой пищи, которая легко переваривается, сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль «Народным Новостям». Она порекомендовала включить в рацион ягоды с содержанием сахаров и большим количеством витаминов, жирную рыбу, куриную грудку, грибы, бобовые и финики.

Можно есть ягоды, которые содержат сахара, большое количество витаминов, кислот и минеральных веществ, поднимающие настроение и влияющие на хорошую работу организма в целом. Можно также есть жирную рыбу, которая содержит много Омега-3, и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, которая влияет на настроение. Триптофан содержится в куриной грудке, рыбе, мясе, бобовых, грибах и финиках, — сказала Дюваль.

Ранее Анжелика Дюваль рассказала NEWS.ru, что в первой половине дня полезно употреблять «сложные углеводы», а также овощи, фрукты и ягоды. Эксперт добавила, что из напитков лучше подойдут овощные и фруктовые смузи, коктейли на базе молока из орехов или круп.

Также, по её словам, в первой половине дня лучше пить крепкий и свежезаваренный чай, для вечера он не подойдёт из-за тонизирующего действия. Кофе диетолог не советует пить вообще, это достаточно вредный продукт для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.