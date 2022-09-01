Диетолог посоветовала продукты для сохранения бодрости осенью Диетолог Королева посоветовала следить за потреблением белков и углеводов осенью

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Чтобы сохранять бодрость, следует употреблять продукты с высокой питательной ценностью, рассказала диетолог Маргарита Королева в интервью «Москве 24». В межсезонье эксперт рекомендует внимательно следить за потреблением белков и углеводов, которые являются источниками энергии для человека.

Белки — строительный материал, необходимый для обеспечения безупречной работы всех ферментов, гормонов, благодаря чему мы и получаем, собственно, энергию, — пояснила диетолог.

Источниками белков могут быть мясо, птица и рыба. Особенно, по словам Королевы, полезна рыба северных морей, из которой также можно получить полезные жиры. Другими их источниками диетолог называет орехи, семена и авокадо. Нужные организму углеводы можно получить, употребляя сезонные овощи, фрукты и зерновые.

Королева предупреждает, что переедание может спровоцировать усталость, снизить работоспособность и умственную активность. Также усталость может вызвать избыток сахара в рационе. Поэтому чтобы сохранить бодрость, лучше минимизировать его употребление, советует врач.

Диетолог Королева ранее рассказала, что снижение аппетита может быть вызвано упадком сил, а в некоторых случаях и онкологией. По ее словам, при появлении такого симптома необходимо обследование желудочно-кишечного тракта, чтобы выяснить, почему не работают центры, формирующие состояние голода.