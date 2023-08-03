Диетолог посоветовала фрукт для хорошей памяти и «вечной» молодости Диетолог Гридина рассказала о пользе слив для борьбы со старением клеток организма

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Регулярное употребление сливы способствует улучшению работы мозга и, в частности, памяти, а также помогает стабилизировать работу ЖКТ при проблеме частых запоров, рассказала в беседе с LIFE.ru диетолог Наталия Гридина. Кроме того, по ее словам, этот фрукт препятствует старению клеток организма.

Как пояснила специалист, содержащиеся в сливе пищевые волокна помогают стабилизировать работу ЖКТ и печени, а также нормализовать стул. Антиоксиданты в составе этого фрукта препятствуют старению клеток, а содержание витаминов группы В, С и А и полифенолов помогает смягчить изменения памяти, свойственные людям в пожилом возрасте.

Однако употребление сливы стоит ограничить при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет и язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

Если у человека имеются проблемы с желудком: склонность к метеоризму, диарее, то со сливами лучше не перебарщивать, так как они могут вызвать ухудшение симптомов. Причиной этому также является клетчатка. При повышенной кислотности, гастрите и язвах сливами тоже лучше не злоупотреблять. Также они содержат фруктозу, с которой надо быть осторожными людям с диабетом или повышенной массой тела, — предупредила врач.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова посоветовала есть арбуз и другие ягоды и фрукты в первой половине дня до пяти часов вечера. Арбуз может быть как самостоятельным перекусом, так и десертом в конце основного приема пищи.