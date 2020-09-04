Диетолог порекомендовала не жарить еду на растительном масле

https://static.news.ru/photo/a513887a-ee96-11ea-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Главный диетолог Минздрава Краснодарского края Лейла Кадырова рассказала о преимуществах и недостатках разных масел в кулинарии и порекомендовала для жарки использовать животные жиры.

Любой жир при длительном нагревании окисляется и выделяет не самые приятные вещества. <...> Если все-таки говорить о безопасности, то для жарки лучше использовать животные жиры, поскольку точка дымления у них выше, — поделилась она в интервью изданию «Ридус».

Специалист уточнила, что оптимальным выбором для обжарки может стать масло гхи или небольшое количество вытопленного свиного жира.

При этом, по словам Кадыровой, от использования растительных масел при жарке лучше воздержаться, и безопаснее будет использовать обычное сливочное масло.

Рапсовое и льняное масло лучше использовать только в холодном виде, например для заправки салатов. Жарить на них не нужно, — заверила диетолог.

Она уточнила, что в свежем виде растительные масла намного полезнее, и отметила важность умеренности и разнообразия в употреблении таких масел.

Сегодня ореховым заправили, завтра льняным, послезавтра оливковым — так будет максимально полезно и правильно, — считает Кадырова.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт молочного рынка, председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко опроверг слухи о том, что плавленый сыр делают из отходов при производстве обычных сыров или низкокачественного сырья.