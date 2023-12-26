Диетолог поделилась рецептами новогодних блюд для постящихся Диетолог Джутова: морепродукты и грибы украсят новогодний стол в пост

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Новогодний стол для соблюдающих Рождественский пост можно разнообразить за счет блюд с морепродуктами и грибами, рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марьяна Джутова. По ее словам, подходящим вариантом горячего блюда для постящихся может стать запеченная в фольге рыба с отварным картофелем или овощами.

Во время поста постарайтесь употреблять больше рыбы и морепродуктов в те дни, когда это допускается. Так вы сможете восполнить дефицит белка <...> и не наберете лишний вес — один из частых «побочных эффектов» поста, если в рационе длительное время преобладают углеводы, — посоветовала диетолог.

Еще одним новогодним блюдом, которое можно употреблять в пост, специалист назвала грибы, жаренные с картошкой и луком на растительном масле. В это сытное и высококалорийное блюдо можно добавить немного куркумы, которая подчеркнет аромат, вкус и внешний вид ингредиентов, а также облегчит процесс пищеварения.

Альтернативой традиционному оливье могут стать винегрет, заправленный растительным маслом, либо салат из тертой моркови, тыквы и яблока с добавлением лимонного сока, а также микс из свежих огурцов, помидоров и зелени, добавила медик.

Основу питания в Рождественский пост составляют различные каши (рисовая, гречневая, овсяная, пшенная), овощи и фрукты, зелень, орехи, мед, грибы, постная выпечка и хлеб, а также рыба и морепродукты. Запрет налагается на продукты из мяса и молока, птицу и яйца. Также запрещен алкоголь.