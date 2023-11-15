Диетолог поделилась методом расчета дневной нормы сахара Диетолог Соломатина: норма сахара не должна превышать 10% от всей еды за день

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Количество употребляемого за сутки сахара не должно превышать по калорийности 10% от общего суточного объема съеденных продуктов, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. Рекомендацию ВОЗ, в соответствии с которой дневная норма сахара составляет 12 чайных ложек, или 50 г, специалист назвала условной порцией.

Это условная порция, рассчитанная на среднестатистического человека. В целом же диетологи рекомендуют <...> придерживаться индивидуальной меры. Для этого нужно высчитывать дневную норму потребления сахара из общего числа необходимых взрослому человеку калорий, — пояснила врач.

По ее словам, при неактивном образе жизни суточная норма потребления сахара не должна превышать 25 г. Например, при весе 65 кг и малоподвижном образе жизни человеку рекомендуется в сутки потреблять около 1500 ккал, из которых 150 ккал могут приходиться на сахар. Если же человек посещает тренажерный зал, где помимо активных кардиотренировок также занимается силовыми упражнениями, ежедневную дозировку можно увеличить до 50 г.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что главными причинами развития сахарного диабета являются злоупотребление сладким, а также недостаток сна, курение и низкая физическая активность. Медик отметила, что недуг возникает из-за обменных нарушений, приводящих к потере чувствительности клеток к инсулину.