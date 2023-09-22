Диетолог перечислила ягоды, которые укрепляют сосуды Диетолог Мухина посоветовала есть бруснику для укрепления сосудов

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Укрепить стенки сосудов и снизить артериальное давление помогут ягоды — арбуз, черноплодная рябина и брусника, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что брусника содержит витамин С и обладает мочегонным эффектом, за счет чего уменьшается отечность.

Брусника <...> обладает мочегонным эффектом. Она выводит жидкость, уменьшает объем циркулирующей крови, за счет чего уходит отечность и понижается давление. Благодаря большому содержанию витамина C брусника укрепляет стенки сосудов, — пояснила врач.

По словам Мухиной, арбуз выводит из организма лишнюю жидкость и расширяет сосуды. Кроме того, он содержит в себе большое количество магния. Диетолог уточнила, что этот элемент иногда добавляют в капельницы при повышенном давлении. Черноплодная рябина полезна благодаря содержанию рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов. Употреблять все эти ягоды следует в свежем виде. Рябину и бруснику также можно использовать для приготовления отваров и морсов.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что черный чай может помочь взбодриться и повысить низкое давление. Она пояснила, что такие свойства у напитка появляются благодаря содержащемуся в нем кофеину.