Диетолог перечислила ягоды, которые следует есть осенью Диетолог Королева: осенью следует есть размороженные ягоды

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Осенью следует включить в рацион размороженные ягоды, которые заготавливались в летнее время, например, малину и клубнику, а также свежую облепиху, посоветовала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что размороженный продукт даст организму витамины, минералы, клетчатку и биофлавониды, которые полезны для работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Осенью можно употреблять размороженные ягоды, которые мы заготавливали в летнее время. Например, малину и клубнику. Так мы сможем получить витамины, минералы, биофлавоноиды и клетчатку. То есть полезные компоненты для работы желудочно-кишечного тракта, иммунитета и поддержки сердечно-сосудистой системы, — пояснила врач.

Облепиха защитит организм не только от простудных заболеваний, но и от инфекций, которые передаются от человека к человеку. Мухина отметила, что в ней содержится большое количество витаминов А, С и группы В. Она подчеркнула, что размороженные ягоды и облепиху можно добавлять в чай или зерновые каши.

Диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, что хорошим источником витамина C в осенне-зимний период станет квашеная капуста. Она отметила, что данный продукт некалорийный, а значит, подойдет для худеющих. По ее словам, блюдо также поддерживает микробиоту кишечника.